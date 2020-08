Il Cagliari studia il rinforzo per la fascia sinistra: Murru più di Fares

CAGLIARI - In una corsia mancina che ormai da alcune stagioni fatica a trovare un padrone indiscusso (nella stagione scorsa era occupata da Luca Pellegrini, tornato - almeno per il momento - alla Juventus), il Cagliari prova a inserirsi nella corsa a Mohamed Fares che però è ormai vicinissimo alla Lazio. Per questo motivo, il club isolano tiene viva la pista che porta a Nicola Murru e allo stesso tempo valuta la possibilità che possa rientrare in gioco anche Marko Pajac che ha chiuso il suo prestito al Genoa. Eusebio Di Francesco, però, non sembra demordere tanto che la sua prima scelta resta il franco-algerino che gli darebbe la possibilità di coprire più ruoli sulla fascia sinistra.

La strada si è fatta in salita per il pressing della società capitolina che rappresenta un ottimo punto d’arrivo per il giocatore nato in Francia, ma il neo allenatore del Cagliari sta provando a giocare un colpo da derby alla Lazio, visto che la società rossoblù, pur meno blasonata dei biancocelesti, rappresenta comunque un buon trampolino di lancio. La palla passa in mano alla società ferrarese che con la cessione alla Lazio potrebbe monetizzare molto meglio il costo del cartellino del giocatore. Il Cagliari ha provato a coprire parte di questo con una proposta di contropartita tecnica mettendo sul piatto Cerri e Deiola. Quest’ultimo, però, potrebbe tornare utile anche per un tentativo di scambio con il Lecce, dopo il prestito di questa stagione, per mettere le mani su un vecchio pallino come Mancosu. Già nell’ultima sessione invernale, il trequartista sardo era stato vicino al suo ritorno nell’isola, e questa volta i rossoblù potrebbe tornare alla carica per garantirsi un giocatore di grande duttilità su tutto il fronte offensivo che sarebbe molto utile agli schemi di Di Francesco. E che, tornando in Sardegna, eviterebbe di scendere di nuovo in serie B.

