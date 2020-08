Cagliari sogna Florenzi grazie... a Nainggolan

CAGLIARI - Sarà Eusebio Di Francesco la chiave giusta per scardinare le resistenze della Roma e per consentire al Cagliari di mettere le mani su Alessandro Florenzi. La società isolana ci aveva provato già in passato, provando a spingere sull’acceleratore soprattutto lo scorso gennaio, ma senza fortuna. Alla fine il laterale destro è stato ceduto in prestito al Valencia ma ora per rilanciare le sue quotazioni anche in chiave azzurra, la scelta di tornare in Italia potrebbe essere quella giusta.

La trattativa

A convincere il giocatore e dare la spinta decisiva alle discussioni tra le parti, oltre alla presenza di un allenatore che lo conosce bene, c’è poi la possibilità di ritrovare come compagno di squadra Radja Nainggolan che rappresenterebbe un valore aggiunto per chi vuole sbarcare in Sardegna. Naturalmente ci sarà prima da chiudere la trattativa con l’Inter per avere a disposizione anche per le prossime stagioni il Ninja, ma una volta portata a termine la questione, il belga sarà un volano importante per convincere altri giocatori importanti a vestire la maglia rossoblù.

A cominciare proprio da Florenzi che oltre a rappresentare grande affidabilità grazie alla sua esperienza, ha ottime qualità per essere sia un terzino di spinta che anche un giocatore propositivo per la fase offensiva. Di Francesco lo conosce bene e ha dato il suo benestare per il suo arrivo anche se ora dovranno essere affrontati tutti gli aspetti economici della questione. Il primo riguarda quello dell’ingaggio di un giocatore che guadagna circa tre milioni di euro a stagione e questo potrebbe essere un primo ostacolo per la società isolana. Florenzi potrebbe, però, decidere di ridursi l’ingaggio per completare l’operazione del suo rilancio con un [...]

