L'agente: "Lautaro sta bene all'Inter. Barcellona? Trattativa mediatica"

ROMA - "Lautaro sta bene dove sta. Ha ancora tre anni di contratto con l'Inter". A tranquillizzare i tifosi nerazzurri sono le parole dell'agente dell'attaccante argentino, Carlos Alberto Yaquè, che in un'intervista ai media di Buenos Aires subito rilanciata dal Mundo frena sulla trattativa col Barcellona. "Per fortuna Lautaro ha fatto un'ottima stagione - le sue parole - Ora c'è l'Europa League, questa è la priorità: speriamo arrivi fino in fondo". Quanto alle voci di interessamente del Barcellona, per Yaquè "si è trattato piuttosto di una trattativa mediatica".

Inter-Bayer Leverkusen: arbitra lo spagnolo Del Cerro