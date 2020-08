Lazio, David Silva sempre vicinissimo: le ultime sulla trattativa

ROMA - L’affare è praticamente fatto, David Silva sarà presto un giocatore della Lazio. La tanto attesa firma sul contratto potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nero su bianco per sancire un accordo già trovato da tempo: contratto triennale con base fissa compresa tra 2,5-3 milioni di euro più diversi bonus facilmente raggiungibili. L’ingaggio totale lieviterà tra i 3 e i 4 milioni di euro a stagione. Il giocatore ha detto sì, ma prima vuole terminare del tutto la sua avventura al Manchester City.

Un obiettivo ancora, poi la Lazio

L’annuncio dell’affare concluso potrà slittare dopo la Champions League. David Silva ha già detto addio al Manchester City dopo 10 anni, ma la sua avventura sportiva non è ancora terminata.“Penso che David meriti la Champions più di ogni altro”, ha ammesso l’allenatore Guardiola. Sabato scenderà in campo a Lisbona con i Citizens per affrontare il Lione. In queste ore si sta allenando, difficile pensarlo a Roma per la firma. Il fratello-agente sta limando gli ultimi accordi con la Lazio. Il Mago spagnolo si porterà a Roma un personal trainer con cui lavora già in Inghilterra. La casa non è stata ancora scelta, lo farà insieme alla moglie quando si presenterà nella Capitale. Probabile che si stabilisca all’Olgiata, il centro residenziale di Roma Nord molto vicino al centro sportivo di Formello.