Matuidi all'Inter Miami con un video social: "Addio alla Juve scelta rapida"

Dopo i saluti social di Matuidi a tifosi, compagni e club e l'annuncio ufficiale della Juventus, ecco che arriva anche il benvenuto dell'Inter di Miami, la prossima squadra del francese. Blaise lascia la nuova creatura di Pirlo per volare da David Beckham e iniziare una nuova avventura in MLS, il campionato statunitense. "È stato un onore far parte della famiglia bianconera" ha detto Blaise su Instagram, ringraziando per i suoi tre anni a Torino (2017-2020). Ora è pronto a confrontarsi con un'altra realtà che intanto lo presenta con un super video.

La Juve di Pirlo saluta Matuidi: "Grazie Blaise"

Matuidi all'Inter Miami: il video

L'Inter Miami abbraccia sui social Matudi con un video ad hoc, degno di un campione del mondo. "Adesso è ufficiale, benvenuto all'Inter di Miami" si legge su Twitter. Poi sono le immagini a parlare per il francese, il grande colpo di Beckham.

Matuidi: "Addio alla Juve? Decisione rapida"

"E' stata una scelta rapida ma ponderata", racconta il centrocampista francese in una video intervista su Youtube. "Non volevo fare un giro di troppo, ma lascio l'Europa cresciuto". I primi contatti con la squadra americana risalgono a sei mesi fa. "Ero concentrato sulla Juventus e sui suoi obiettivi, poi sono arrivati il Covid e i mesi del lockdown, che mi hanno avvicinato ancora di più alla mia famiglia - racconta -. Quando fai il calciatore ad alto livello sei sempre in giro, non hai mai tempo per queste cose e ho capito che anche per me è arrivato il momento di ritrovare un po' di benessere famigliare. Sì, sono pronto per questa nuova avventura, a livello sportivo e familiare", conclude con i suoi tre figli che intonano il canto "andiamo a Miami, andiamo a Miami".

