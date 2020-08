Vertonghen, niente Roma: ufficiale il passaggio al Benfica

LISBONA (Portogallo) - Il difensore della nazionale belga Jan Vertonghen, 34enne svincolatosi a fine giugno dal Tottenham, è arrivato a Lisbona e ha svolto le visite mediche in un clinica privata. Per lui un contratto con il Benfica fino al 2023 che mette la parola fine alla trattativa che il giocatore stava portando avanti con la Roma, molto interessata all'acquisto del belga per sistemare il reparto difensivo dopo il ritorno allo United di Smalling.

Il Benfica beffa Tare

Nei giorni scorsi era stato ingaggiato dal Benfica anche la stella del Gremio Everton Cebolinha, mentre oggi assieme a Vertonghen sta facendo le visite mediche l'attaccante tedesco Luca Waldschmidt, 24anni, 8 reti nell'ultima Bundesliga con la maglia del Friburgo e tre presenze nella nazionale maggiore della Germania. In passato era stato seguito a lungo dal ds della Lazio Igli Tare.