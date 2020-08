Milik alla Roma: Riccardi per convincere il Napoli

La Roma e il Napoli stanno lavorando su un’operazione che potrebbe accontentare entrambi i club: Ünder e Riccardi per Milik. De Laurentiis valuta 40 milioni il centravanti in scadenza di contratto a giugno, la Roma con l’inserimento di Riccardi dovrebbe riuscire a evitare di inserire un conguaglio (30 milioni la valutazione di Ünder, 10 quella del giovane Primavera), per arrivare alla prima scelta per sostituire Dzeko e avrebbe anche il modo di fare plusvalenze. Fienga oggi è a Milano per altri appuntamenti di mercato, ma la trattativa con il Napoli continua direttamente con De Laurentiis. I due club stanno provando a trovare un accordo, che non è facile per quanto è articolato.

La base è l’operazione Manolas-Diawara della passata stagione. Quest’anno la base invece è Milik-Ünder, ma in questo caso è il Napoli che rivendica un conguaglio, che la Roma non può riconoscere, perchè anche con l’ingresso di Friedkin resta sempre il problema di liquidità. Allora il club giallorosso ha pensato di inserire Riccardi, giovane talento della Primavera, un assegno circolare che può entrare in diverse trattative. La Roma fa una plusvalenza con la sua cessione, il Napoli si assicura un ragazzo che se completa la sua crescita è destinato a diventare un centrocampista di prima fascia. In questa operazione il club giallorosso perderebbe due giovani di prospettiva, ma si assicurerebbe un centravanti che garantisca il dopo Dzeko. Milik è sempre stato la prima scelta, in attesa di capire quale sarà le decisione di Dzeko. Il polacco va convinto, aveva altre idee in testa, a cominciare dalla Juve.

I contatti tra Fienga e De Laurentiis sono quotidiani, le due società sono intenzionate a trovare il punto d’incontro, muovendo solo giocatori (o al massimo con un piccolo conguaglio), considerato che il Napoli considera superiore la quotazione di Milik a quella di Ünder di almeno 10 milioni. De Laurentiis sta valutando la proposta della Roma, che continua a non voler inserire Veretout nell’operazione. Riccardi ha anche altre richieste, lo vogliono squadre dove avrebbe maggiori possibilità di giocare, ma naturalmente sarebbe onorato di vestire la maglia del Napoli. Entrambi i club in questo modo potrebbero trovare soluzioni tecniche importanti con un occhio al bilancio. Riccardi ha esordito in Coppa Italia in prima squadra con Di Francesco, mentre Fonseca non lo ha preso molto in considerazione.

