Ibrahimovic resta: accordo Milan

MILANO - Accordo raggiunto tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. Nella giornata di ieri è arrivato il fatidico “si” dello svedese: nozze prolungate di un altro anno con il club rossonero. E’ servito tutto l’impegno del mondo da parte della società milanista, sia con il lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara per provare a convincerlo, sia con le continue proposte economiche a rialzo che Ivan Gazidis ha fatto pervenire nell’ultimo mese a Zlatan. Ieri la svolta decisiva e l’accordo definitivo tra tutte le parti in causa, Ibrahimovic ha accettato un’offerta economica che si avvicina molto alla sua richiesta iniziale di sette milioni netti. Il Milan è riuscito a trovare la fumata bianca grazie al Decreto Crescita che permetterà di pagare Zlatan 7 milioni e allo stesso tempo il club milanista metterà a bilancio solo una decina di milioni lordi e non quattordici. Questo perché Ibra assicurerà, in base al nuovo contratto rinnovato con i rossoneri, continuità lavorativa nel nostro Paese. Quindi dal punto di vista economico c’è l’accordo, ora il lavoro è in mano a legali e fiscalisti per redigere il contratto e sistemare la parte “burocratica”. Solo dopo arriverà la firma dello svedese, l’annuncio del club e il ritorno a Milano, e su questo aspetto Mino Raiola ieri sera ha tenuto a precisare che il rinnovo non è ancora ufficiale: «Ibrahimovic non ha rinnovato il suo contratto». Anche l’agente dello svedese vuole aspettare l’annuncio per dire che sia fatta.

