"Juve su Luis Suarez, la trattativa può decollare"

BARCELLONA (SPAGNA) - Ci sarebbe anche la Juventus sulle tracce di Luis Suarez, il 33enne attaccante uruguaiano 'scaricato' con una telefonata dal neo tecnico del Barcellona Ronald Koeman. Il sudamericano, che ha già espresso irritazione per le voci incontrollate sul suo futuro, vorrebbe restare al Camp Nou ma l'addio ai blaugrana è praticamente scontato. Secondo quanto riporta 'Marca', i campioni d'Italia si sono fatti avanti, mettendo sul piatto uno scambio, subito smentito dai catalani, con Gonzalo Higuain.

Luis Suarez, ci provano anche Ajax e Leicester

Oltre ai bianconeri, Suarez farebbe gola anche agli olandesi dell'Ajax, dove ha già giocato dal 2007 al 2011, agli inglesi del Leicester, che però recentemente hanno rinnovato il contratto di Jamie Vardy fino al 2023, e all'Inter Miami di David Beckham, squadra della Major League Soccer. Insomma, non mancano le opzioni per il bomber uruguaiano che ha concluso la stagione 2019-2020 con 21 gol in 36 partite in tutte le competizioni, dimostrando di aver superato gli strascichi dell'infortunio al ginocchio.

[[dugout:eyJrZXkiOiI3OHJEWFFrdCIsInAiOiJjb3JyaWVyZGVsbG9zcG9ydCIsInBsIjoiIn0=]]