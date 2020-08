Tonali al Milan: raggiunto l'accordo con il Brescia

MILANO - Il Milan ha raggiunto l'accordo con il Brescia per l'acquisizione di Sandro Tonali. Il derby di mercato, dunque, è stato vinto da Massara e Maldini che sono riusciti a perfezionare l'intesa. A breve ci sarà lo scambio di documenti tra i due club e la firma sul contratto del giocatore.

Tonali al Milan, le cifre dell'affare

Il Milan verserà nelle casse del Brescia 10 milioni per il prestito e circa altri 20 per il riscatto più bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra. Cellino aveva già dichiarato che il giocatore aveva fretta di conoscere il suo futuro e, per la chiusura dell'affare, è stata decisiva la volontà di Tonali ormai stanco di aspettare l'Inter.