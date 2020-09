Lazio, Bastos può sbloccare la trattativa per Muriqi

ROMA - Sarà un weekend d’attesa, serve altra pazienza. I colpi Muriqi e Fares sono rinviati alla prossima settimana, nella speranza che sia quella giusta. Da lunedì in poi la Lazio proverà a chiudere almeno un’uscita. Si lavora per cedere Bastos, può dare il via all’operazione che porterà il bomber kosovaro a Roma. Dopo vari tiremmolla, l’accordo per il centravanti sembra solo da ratificare: circa 18,5 milioni più due di bonus. La cifra cash non è precisata, di sicuro non è inferiore ai 18 milioni. I turchi hanno giocato al rialzo, hanno provato a spaventare la Lazio. Lotito e Tare non ci sono cascati. Il Fenerbahçe ha acquistato Enner Valencia e ieri s’è saputo che prenderà pure Eran Zahavi, 33 anni, attaccante del Guangzhou, sarà l’uomo che raccoglierà l’eredità di Muriqi. Si sta liberando in queste ore.

Lazio, è subito show di Luis Alberto: doppietta al Vicenza

Gli scenari

Bastos ha ricevuto richieste dalla Turchia e dalla Francia, è più bloccata la posizione di Caicedo. E’ in parola con l’Al Gharafa, società del Qatar, non c’è accordo tra i club per la sua partenza. Tare ha messo in programma l’acquisto di una seconda punta che può giocare anche da mezzala, arriverà solo se partirà il Panterone. Altrimenti sarà confermato. Una cessione serve in tempi brevi per chiudere almeno un acquisto, siamo sempre lì. Inzaghi ieri è stato chiaro, gliene hanno promessi «diversi».

