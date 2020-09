Cosenza, rinnovo per capitan Corsi

COSENZA - Una storia destinata a continuare per (almeno) altri due anni quella tra il Cosenza e il suo capitano Angelo Corsi. Il difensore classe '89, in Calabria dal gennaio 2014, ha prolungato il suo contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2022. Per la gioia dei tifosi calabresi e dello stesso Corsi, che ad oggi ha vestito la maglia del Cosenza per 213 volte.