Torino, via Aina: il Fulham lo accoglie in prestito con diritto di riscatto

TORINO - Il Torino rende ufficialmente nota ai suoi tifosi la cessione di Ola Aina al Fulham. Per l'ex Chelsea si tratta di un ritorno in patria dopo due anni. "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Fulham Football Club a titolo temporaneo, con opzione per il definitivo riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Temitayo Olufisayo Olaoluwa "Ola" Aina. Tutto il Torino Football Club saluta Aina e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni in Premier League, si legge sul sito ufficiale granata.

