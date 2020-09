Lampard allontana Kanté dall'Inter: "E' un giocatore incredibile"

ROMA - Nel centrocampo dei sogni di Antonio Conte ci sarebbe N'Golo Kanté, obiettivo di mercato dell'Inter che sembra però destinato a rimanere al Chelsea. In un’intervista a BBC 5 Live Sport il tecnico Lampard ha elogiato il francese, che sembra un punto fisso della nuova rosa dei Blues: “Leggo molte voci su Kantè, ma io certamente non intendo perderlo perché è fondamentale per il tipo di gioco che voglio fare. Voglio tenerlo a tutti i costi, per me è un ottimo elemento. È un giocatore incredibile ed è ovvio che ogni club al mondo lo vorrebbe. Viene da qualche infortunio di troppo, l’anno scorso non ha avuto continuità, ma ora sembra davvero a posto e io sono entusiasta di averlo a disposizione”. Da vedere se le parole dell'ex centrocampista inglese segneranno la storia di mercato di Kanté o se alla fine arriverà a Milano.

