Salernitana, Lombardi può tornare. Piace Carnesecchi tra i pali

SALERNO - Cristiano Lombardi potrebbe tornare alla Salernitana. Il talentuoso esterno della Lazio, che si sta allenando a Formello ma a parte, sta recuperando dall’infortunio muscolare riportato a Crotone lo scorso 17 luglio. Proprio il Crotone avrebbe richiesto più volte il calciatore, ma Lotito sembra intenzionato a rinnovare il prestito con la Salernitana. Lombardi non ha mai nascosto di essersi trovato bene a Salerno e non è affatto da escludere un suo ritorno. La scorsa stagione l’ex Venezia è stato tormentato dagli infortuni, ma quando è stato bene ha dimostrato il suo grande talento ed una crescita indiscussa. Dalla Lazio rientrerà anche Sofian Kiyine (22).

C'è anche Belec oltre a Carnesecchi per la porta

C’è un altro capitolo ancora aperto in casa Salernitana ed è quello del portiere. Per ora tutto tace, ma il club non ha perso le speranze di arrivare al giovane Marco Carnesecchi (20), la scorsa stagione con Castori al Trapani. Il portiere di proprietà dell’Atalanta, classe 2000, potrebbe essere messo di nuovo sul mercato non appena sarà disponibile Gollini, che sta recuperando dal grave infortunio al ginocchio riportato il primo agosto nell’ultima di campionato con l’Inter. La Salernitana segue con attenzione anche Vid Belec (30), della Sampdoria, la scorsa stagione all’Apoel Nicosia e già con Castori al Carpi. Bisognerà, però, prima trovare una collocazione ad Alessandro Micai, legato ai campani per altri tre anni. Micai è un buon portiere, in più di un’occasione le sue parate sono state determinanti (fu il protagonista del play out col Venezia), ma il suo rendimento è stato altalenante, con errori a volte anche macroscopici. Resta un’ipotesi la soluzione Lugano, via Genoa.

