Clamoroso, El Shaarawy a Formello per trattare con la Lazio!

Clamorosa notizia dal pianeta Lazio. Stephan El Shaarawy ha effettuato un colloquio esplorativo a Formello con la dirigenza biancoceleste. Non tornerà alla Roma, aveva parlato con la Juve, pensa all’Europeo e vuole tornare in Serie A. Il campionato cinese sta per finire e lo Shanghai Shenhua gli ha concesso l’autorizzazione per rientrare almeno sino a febbraio in prestito gratuito e con la copertura dell’ingaggio (4 milioni lordi per 4 mesi). A gennaio si dovrebbero trattare riscatto e contratto. Ora Elsha parte da cifre impossibili. Intesa complicata. Dal punto di vista tattico, sarebbe alternativo a Correa. Un altro esterno da 3-4-3 come Callejon, che presto deciderà dove continuare a giocare.

