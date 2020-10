Napoli, ceduto Younes: va all'Eintracht in prestito biennale

NAPOLI - Finisce l'avventura al Napoli di Amin Younes: l'esterno d'attacco tedesco di origini libanesi, arrivato sotto il Vesuvio due anni fa dall'Ajax, è stato ceduto oggi all'Eintracht Francoforte, squadra militante in Bundesliga, in prestito biennale con diritto di riscatto. Per il guizzante Younes lo spazio in attacco - mai abbondante nella sua esperienza partenopea (solo 21 presenze in Serie A, condite da 4 gol e 3 assist) - si era ulteriormente ridotto con gli arrivi di Osimhen e Petagna. Ecco il comunicato del Napoli. "La SSC Napoli ufficializza il trasferimento di Amin Younes all'Eintracht Francoforte con la formula del prestito biennale, con diritto di opzione per acquisto definitivo".

