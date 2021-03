Calciomercato Napoli, per Koulibaly ci prova il Bayern Monaco

Quanto manca, al mercato? In realtà, ci siamo dentro, anche se non ce ne siamo ancora accorti: perché è così che va, cominciano le grandi (e anche piccole) manovre, in genere sono invisibili, nascoste tra il nulla o anche nel caos. Ma quando esce una soffiata, non è mai figlia del caso: il nome del giorno (dei mesi, degli anni), rimane quello di Kalidou Koulibaly, il centrale difensivo tra i più affidabili nel Mondo, prossimo trentenne e inevitabilmente destinato al sacrificio, a meno che... È successo già qualche stagione fa che De Laurentiis abbia rifiutato cento milioni di sterline, accadde nell’estate del 2018, quando a chiamare il presidente del Napoli fu il Manchester United. Niente da fare, anzi per sgomberare il campo da qualsiasi equivoco, arrivò il rinnovo (fino al 2023). Koulibaly è alla sua ottava stagione con la maglia azzurra e stavolta che si stanno scomodando (anche) dalla Germania, il rischio che il suo addio diventi autentico e anzi ufficiale si fa più concreto: secondo la Bild, Koulibaly interessa al Bayern Monaco, che dovrà fronteggiare un’emergenza strutturale, perché al termine del campionato là in mezzo, in difesa, si aprirà un vuoto gigantesco con lo svincolo di Alaba e Boateng. E a Flick piace il centrale senegalese azzurro.