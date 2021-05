“Neymar-Psg, rinnovo in arrivo. Mbappé invece…”

Fine della telenovela, almeno per L’Equipe. Secondo il quotidiano francese, in giornata arriverà la tanto attesa firma del rinnovo e l'annuncio ufficiale del prolungamento per altri quattro anni dell'accordo tra Neymar e il Psg. Niente ritorno al Barça, dunque, ma ancora Parigi per il brasiliano che nei giorni scorsi ha più volte ribadito di essere felice in Francia e di aver superato ogni difficoltà di ambientamento, mettendo da parte la nostalgia per i suoi anni in Catalogna. Resta, invece, da scrivere il futuro di Kylian Mbappé, il cui contratto scade nel 2022, ma le trattative per il rinnovo del campione del mondo sono bloccate ed è concreta la possibilità che lasci Parigi per trasferirsi al Real.