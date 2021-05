"Ronaldo via dalla Juve: il suo ritorno allo United più vicino che mai"

MADRID - "Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United è più vicino che mai". A sostenerlo in Spagna è l'edizione online di ' AS ', secondo cui "il club inglese ha già manifestato il proprio interesse al campione portoghese, che dal canto suo vede di buon occhio l'ipotesi di tornare a Old Trafford ". Sarebbe il coronamento di un sogno per i tifosi dei ' Red Devils ' riabbracciare il loro idolo 22 anni dopo la sua partenza destinazione Real Madrid , dove da campione si è trasformato in leggenda .

"Contatti avviati con Solskjaer"

Stando al quotidiano madrileno i contatti sono già stati avviati: "Lo stesso tecnico Solskjaer ha già parlato con Cristiano, che mai prima d'ora aveva preso in considerazione così seriamente la possibilità di riabbracciare il club lasciato nel 2009". Detto questo però 'AS' spiega anche che il destino del portoghese resta comunque legato a quello della Juventus, che si giocherà un posto nella prossima Champions League nell'ultima giornata della Serie A: "Se i torinesi si qualificano resta sempre possibile che rimanga in bianconero, altrimenti le possibilità di una sua permanenza in Italia sono nulle". E a questo punto i 'Red Devils' potrebbero rappresentare la meta ideale: "Cristiano accetterà di ridursi lo stipendio, perché sa che non gli restano molte occasioni per tornare ad alzare la Champions e poter aspirare al Pallone d'Oro. E lo United al momento - è sicuro 'AS' - è l'opzione migliore per lui".