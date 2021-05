"Real Madrid, c'è Conte nel poker di candidati per la panchina"

MADRID - Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile approdo di Antonio Conte al Real Madrid, la cui panchina è rimasta vacante dopo l'addio di Zinedine Zidane . L'allenatore pugliese, che ha lasciato da campione d'Italia un' Inter pronta a sostituirlo con Simone Inzaghi della Lazio, è stato inserito nel "poker di candidati" per la guida tecnica dei ' blancos ' anche da 'Marca', che nella sua edizione online lo mette in lizza insieme a Raul (ex attaccante madridista e tecnico del Castilla , seconda squadra del club), Pochettino (in bilico il suo futuro al Psg) e Xabi Alonso (allenatore della Real Sociedad B).

I pro e i contro di Conte

A favore di Conte, secondo il quotidiano madrileno, ci sono "esperienza" e l'essere un "vincitore" come dimostrano i quattro scudetti vinti (tre con la Juve e l'ultimo con l'Inter) e la Premier League conquistata con il Chelsea. "È un profilo di carattere - si legge su Marca - conosciuto per avere un controllo di ferro sullo spogliatoio, potrebbe essere il candidato perfetto per la rivoluzione che ha in mente il Real. Senza contare che il suo gioco offensivo piacerebbe al pubblico del Bernabeu". Il suo carattere però, "può rappresentare anche un contro, con il suo pugno duro che potrebbe non piacere a uno spogliatoio fatto di grandi nomi e abituati a un altro tipo di tecnico come era Zidane".