Calciomercato Serie C, Foggia: ufficiale, Zeman firma fino al 2022

FOGGIA - "Zeman allenerà il Foggia per la stagione 2021/2022": è l'annuncio, affidato ai propri canali social, del presidente del Foggia Nicola Canonico: "vi aspettiamo alle 18.00 allo stadio Zaccheria", si conclude il post di Canonico. Oggi pomeriggio è infatti in programma allo Zaccheria la conferenza stampa che segnerà l'inizio della (nuova) avventura del tecnico sulla panchina dei Satanelli: il post in questione è corredato da una foto che ritrae lo stesso Canonico e Zdenek Zeman, quest'ultimo nell'atto di firmare il contratto con il Foggia. Per il boemo, quindi, ritorno in sella: Zeman mancava dalle panchine dal 2018 e per lui quella che si è appena aperta è la quarta avventura alla guida del Foggia. Le trattative con il tecnico boemo sono partite già sabato scorso in un incontro a Roma tra la presidenza della società Calcio Foggia 1920 e lo stesso Zeman.