Il Barcellona trema, Messi è libero: ecco tutte le squadre interessate

Questa mattina Lionel Messi , per la prima volta dopo anni, si è svegliato da giocatore senza contratto . La stella argentina formalmente dalla mezzanotte del primo luglio non ha più vincoli con il Barcellona e sarebbe libero di firmare con qualsiasi altra squadra al mondo. La notizia è clamorosa ma allo stesso tempo ampiamente prevista dai vertici del club catalano, che nelle scorse settimane hanno provato a convincere il numero dieci a prolungare, fino ad ora senza successo . Messi è concentrato sulla Coppa America e vorrebbe dedicarsi solamente agli impegni di gioco con la nazionale e poi successivamente affrontare l’argomento mercato, dando priorità al Barcellona prima di qualsiasi altro club. D’altronde il legame che Leo ha con la squadra catalana è viscerale, nato nel 2001 quando aveva solamente 13 anni. Anche se il tentennamento avuto l’anno scorso in estate, quando Messi era seriamente intenzionato a cambiare aria dopo l’umiliazione in Champions League contro il Bayern Monaco, non lascia totalmente sereni i tifosi blaugrana. La città vive questi giorni con il fiato sospeso , in attesa di una firma che tarda ad arrivare.

Manchester City e Psg alla finestra ma il Barcellona ha la precedenza

Messi in scadenza dcontratto e libero sul mercato in altri momenti storici poteva essere letta come una vera e propria bomba di mercato. Stavolta, dopo l’avvento della pandemia, poche squadre al mondo potrebbero permettersi di sostenere l’ingaggio della Pulce. Infatti all’estero si parla del solito interessamento del Manchester City di Pep Guardiola, che ha sempre avuto un debole per l’argentino. Anche il Psg ha fatto qualche telefonata, ma nulla di più. Allora l’opzione più probabile per Lionel resta ancora il Barcellona e la “serenità” trasmessa dal presidente Joan Laporta sul rinnovo dell’argentino induce a pensare che tra qualche giorno si arriverà alla fumata bianca. Sia in Spagna che in Argentina sono sicuri che la firma sul contratto arriverà a breve, al termine della Coppa America, e Messi abbia voluto attendere per pensare solamente al campo. Una delle promesse formulate dal presidente del Barcellona per convincere Messi a restare riguarda la volontà d’investire per ricostruire una squadra competitiva dopo gli ultimi anni difficili. Il primo tassello è stato ingaggiare Sergio Aguero per sfruttare il legame tra l’ex City e il fantasista con la maglia numero dieci. La firma sul contratto biennale, pronto da tempo, non è ancora arrivata perché Messi chiede un ingaggio faraonico, nonostante i 34 anni compiuti qualche giorno fa, e soprattutto perché il Barça non naviga nell’oro. Il club catalano è stato invitato più volte a sistemare i bilanci societari, sempre più disastrosi, da Javier Tebas, il presidente della Liga spagnola.