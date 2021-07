Calciomercato Venezia, trattativa col Cagliari per Tripaldelli

VENEZIA - Il Venezia si sta attrezzando per la Serie A e dal Benfica hanno preso in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza il difensore Ebuehi (25), nazionale nigeriano. Trattativa avanzata con il Cagliari per l'esterno sinistro Tripaldelli (22), dopo che i due club avevano un'intesa di massima per il trasferimento in Veneto di Farias (31). Il brasiliano ha stoppato tutto complici le sue richieste economiche. A centrocampo, invece, il Venezia valuta l'opzione Schiattarella , in uscita dal Benevento e molto richiesto in Serie B.