Lazio, la lista di mercato: due priorità per Tare

AURONZO DI CADORE - Maurizio Sarri aspetta altri rinforzi per la sua Lazio. Il ds Igli Tare lo sa bene e lavora su due piste ritenute fondamentali: Brandt e Basic . Il primo viene considerato l’ala ideale per il 4-3-3. Il secondo come rinforzo perfetto in mediana. Molto è legato dalla questione Correa: ha chiesto la cessione, ci sono Psg, Arsenal e Tottenham sulle sue tracce. Al momento però, tutto fermo.

Lazio, le priorità sul mercato: i nomi

Brandt gioca poco al Borussia Dortmund. La Lazio ha bussato alla porta del club tedesco: prestito con diritto di riscatto. Il cartellino del giocatore viene valutato 30 milioni. Cifra impossibile per la Lazio, senza una cessione importante, da sborsare in questo momento. Ecco perché si tratta per un trasferimento in prestito. Il ragazzo spinge per vestirsi di biancoceleste dopo un periodo poco esaltante in Bundesliga. Capitolo Basic. Il Bordeaux chiede 8 milioni di euro più 3 di bonus. Tare si è spinto fino a 7 più 2. La differenza è minima, ma questione in stand by. Intesa con il centrocampista croato già trovata da tempo, aspetta solo il via libera per trasferirsi a Roma. La Lazio continua a lavorare su due fronti. Nei prossimi giorni la verità.