Locatelli alla Juve: il Sassuolo è pronto a dare l'ok

TORINO - Locatelli, lentamente verso il traguardo. Tra un mese sarà di nuovo campionato e la Juve vuole in fretta il primo regalo dell’estate a Max Allegri. L’obiettivo è il centrocampista del Sassuolo, da giorni ormai promesso sposo della Signora. Il matrimonio si farà (a meno di colpi di scena al momento imprevedibili) ma per festeggiare bisogna compiere ancora alcuni passi decisivi, così da respingere anche la concorrenza dell’Arsenal. I due club devono trovare l’intesa sulla formula dell’affare. La prima proposta bianconera è stata di un prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto condizionato agli obiettivi per complessivi 30 milioni, più bonus. Il Sassuolo però chiede 40 milioni e la certezza fin da subito dell’acquisto a titolo definitivo. A breve ci sarà il terzo appuntamento tra le parti per sbloccare la trattativa. Potrebbe risultare decisivo l’inserimento nell’operazione di una contropartita tecnica. Il Sassuolo punta ad un giovane italiano - Rovella e Fagioli i candidati - ma potrebbe tornare di moda pure Dragusin. L’agente del difensore rumeno, Florin Manea, spiega a tuttojuve.com: «Il mio assistito non ha detto di sì a nessuno. La Juve non ci ha mai contattato per parlare di una sua possibile uscita. Qualora lo dovesse fare, siamo pronti a valutare». Qualcosa inizia a muoversi, insomma. Un altro giovanissimo, invece, si prepara a vestire di bianconero: è Elias Solberg, trequartista classe 2004 in arrivo dall’Ullensaker/Kisa. Il talento norvegese sarà domani a Torino, come ha rivelato il padre ai media del suo paese.