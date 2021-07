Lazio, priorità sempre all’ala: la lista di Tare

ROMA - Maurizio Sarri aspetta sempre l’ala offensiva per il suo 4-3-3 ideale. Igli Tare a lavoro, in cima alla lista degli acquisti del ds c’è Brandt del Borussia Dortmund. Il club tedesco va convinto: la proposta è di prestito con diritto di riscatto. Valutazione di circa 30 milioni di euro, colpo impossibile al momento da chiudere a titolo definitivo. Il giocatore però, vuole partire: è una condizione favorevole. E poi? Piace anche Pablo Sarabia del Psg, ma la sua operazione è legata a Correa, che piace ai francesi. Sarabia, più soldi, potrebbe essere una buona proposta. In lista ci sono Shaqiri del Liverpool e Januzaj della Real Sociedad. Sullo sfondo resta Ilicic dell’Atalanta. Patron Percassi è stato chiaro sul futuro dello sloveno: “Se Josip resta? Ha dato tantissimo qui, è stato chiacchierato in passato, è un patrimonio della società. Se ci saranno opportunità le valuteremo, non c'è fretta di risolvere un problema, ma la volontà di fare le cose per il bene della società”. Tare deve fare in fretta per regalare un titolare importante alla Lazio, che con le ali ha tutta l’intenzione di spiccare il volo.