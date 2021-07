"La Lazio è interessata a Rafinha"

ROMA - Per la Lazio, in chiave mercato, arrivano voci dalla Spagna secondo cui i biancocelesti sarebbero interessati a Rafinha Alcantara, meglio noto come Rafinha. Lo rivelano As e Mundo Deportivo, con il centrocampista classe 1993 ex Barcellona (e Inter) che potrebbe rappresentare la mezzala perfetta per il 4-3-3 di Maurizio Sarri, anche per il ruolo di vice Luis Alberto. Il brasiliano, dopo solo un anno alla corte del Paris Saint Germain, potrebbe partire a fronte di un'offerta da 10 milioni di euro (con il Barcellona che vanta il 35% della rivendita). Su Rafinha, oltre alla Lazio, sarebbero vigili anche Milan e Aston Villa.