Luiz Felipe e l'Atalanta: ecco la situazione

Il punto sulla trattativa Lazio-Atalanta per Luiz Felipe

Il contratto di Luiz Felipe con la Lazio scadrà a giugno 2022 e a proposito di rinnovo aveva detto: "Sto bene, mi sento in famiglia. Lascio i discorsi al mio agente e a Tare, io penso solo a fare un grande ritiro, è qualcosa di speciale vestire la maglia". L'idea della società è quella di trovare presto un accordo con il brasiliano per il prolungamento fino al 2025 con meritato adeguamento del contratto (che salirà a 1,5 milioni a stagione). A remare contro l'Atalanta, poi, c'è anche una clausola sulla futura rivendita del 20% che vanta l'Ituano (club di San Paolo da cui è stato acquistato). Un dettaglio non da poco che rende dunque insufficiente la proposta da 20 milioni che sembra essere arrivata da Bergamo. Significherebbe per la Lazio un incasso netto di 16 milioni (4 andrebbero ai brasiliani), pochi per la valutazione che viene fatta sul centrale, considerato dal nuovo tecnico laziale Maurizio Sarri come un punto fermo della retroguardia biancoceleste. Il discorso cambierebbe se sul piatto venissero messi 30 milioni (24 effettivi quindi), a quel punto varrebbe la pena sedersi a un tavolo per parlarne. Ma è un'eventualità che al momento l'Atalanta non sarebbe intenzionata a prendere in considerazione.

Lazio su Kostic: cena tra Tare e l'agente. Basic attende una chiamata