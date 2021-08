Calciomercato Serie C, Seregno: Mariani nuovo allenatore

SEREGNO -Il Seregno, tramite i propri canali, ha annunciato "di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al signor Alberto Mariani. L’accordo tra le parti ha una validità annuale". Il tecnico, classe 1962, ha guidato la Viterbese Under 19, le giovanili della Lazio, le giovanili dell’Alessandria, l’Under 19 del Grosseto, l’Ascoli (come allenatore in seconda della prima squadra), la Salernitana (prima con l’Under 19 e poi come allenatore in seconda della prima squadra), il Chieti, ancora la Salernitana (prima con l’Under 19 e poi come responsabile del settore giovanile), il Rieti ed il Città di Cerveteri. Lo staff del nuovo tecnico sarà composto dal vice Roberto Cau, dal preparatore dei portieri Sabino Oliva e dal preparatore atletico Luca Lancioni. Questo il commento del direttore generale Ninni Corda: "Abbiamo scelto Mariani perché si tratta di un allenatore molto preparato, umile, con voglia di fare bene ed un bagaglio di conoscenza della categoria importante. Trovare l’intesa con lui è stato facile ed anche il presidente Davide Erba è soddisfatto di questa operazione. Siamo convinti che Alberto possa aiutarci in modo concreto a regalare alla società ed alla piazza di Seregno quelle soddisfazioni che meritano, nel solco di quel progetto di crescita che, ormai, abbiamo delineato più volte".