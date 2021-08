Sorpresa Napoli, spunta il nome di Obiang a centrocampo

Prima di ricominciare, conviene dare un’occhiata dentro di sé :e tentar di capire per orientarsi. Il campionato (ri)parte tra diciannove giorni, nel bollettino medico c’è più di mezza squadra, alcuni sono appena rientrati, altri si sono imbattuti in qualche accidente passeggero: conviene, rischiare? Non avendo gli attaccanti che vorrebbe, né quelli che si ritroverà quando sistemeranno la palla al centro, Luciano Spalletti ha optato per la cautela, ha scelto di risparmiare Osimhen (lasciando a Castel Volturno ad allenarsi), ha evitato di forzare Ounas (che ha dovuto fare palestra e personalizzato), ha intuito che Tutino potrebbe persino essere convocato immediatamente per trasferirsi a Parma ed ha affrontato l’emergenza con cui sta convivendo ridisegnando la propria idea e sistemando Politano là davanti, come se fosse una prima punta [...]

Napoli, Obiang obiettivo per il centrocampo

[...] Sull’aereo (partenza stamani, rientro nella notte, poi domani tutti a Castel di Sangro) ci sarà anche Giuntoli, perché ormai tutto accade per telefono: non essendoci movimenti in entrata - non per il momento, ma il desiderio o anzi la necessità di un esterno basso di sinistra e di un centrocampista rimane forte e tra le ipotesi è spuntata adesso quella di Pedro Obiang (29) del Sassuolo - restano comunque quelli in uscita: Tutino ha preparato la sua valigia, destinazione Parma, nonostante poi siano ricomparse la Salernitana e il Monza; Gaetano ha sempre la Cremonese che lo aspetta ma piace pure all’Ascoli; e altro da vendere non c’è, forse Ounas, certo, che estimatori ne ha trovati ma che Spalletti vorrebbe tenersi. Almeno lui.

