Ferrero vuole dare Damsgaard alla Roma

La Roma cerca un centrocampista. Ormai Xhaka è uscito dall’orbita giallorossa. Lo svizzero accetterà la proposta di rinnovo di contratto che gli ha presentato il club. Quasi un riconoscimento alla sua fedeltà. Xhaka aveva salutato i tifosi il giorno della ripresa degli allenamenti: «È bello essere tornato a casa», ha scritto sui social. Il 27 giugno in ritiro a Roma con la Svizzera aveva detto: «L'Arsenal sa cosa voglio». Sono cambiate molte cose in poco più di un mese. E Tiago Pinto deve cercare altre soluzioni a centrocampo. Uno dei profili presi in considerazione è quello di Teun Koopmeiners, il centrocampista olandese dell’Az Alkmaar, sul quale è in vantaggio l’Atalanta. Il club di Percassi, che sta per cedere Romero al Tottenham per cinquanta milioni, ha fatto una nuova proposta per Koopmeiners, offrendo quindici milioni più tre di bonus. Il club olandese ne chiede venti, bonus compresi. Al giocatore andrà un contratto quinquennale da un milione e mezzo all’anno. In questo momento l’Atalanta è un vantaggio.