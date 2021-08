Calciomercato Serie C, Teramo: Malotti firma fino al 2023. Cianci ceduto

TERAMO - Il Teramo, in 2 comunicati, ha ufficializzato l'arrivo di Manuele Malotti, esterno offensivo del 1997, che si legherà ai marchigiani fino al 2023 mentre l'attaccante Pietro Cianci si trasferisce al sassuolo a titolo definitivo. Ecco la nota del club relativa a Malotti: "La S.S. Teramo Calcio annuncia di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuele Malotti, esterno offensivo mancino classe 1997, che ha sottoscritto con il Diavolo un contratto biennale. Il neo-biancorosso, originario di Firenze, ha costruito la prima parte di carriera interamente in Toscana, con le maglie di Fiorentina e Prato nelle Giovanili e, successivamente, di Gavorrano, Tuttocuoio e Aglianese, per poi dividere equamente l’ultima stagione tra Sambenedettese e Novara con 30 presenze e 2 reti".