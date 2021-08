Calciomercato Serie B, Brescia: arriva Cavion in prestito

BRESCIA - Il Brescia, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo in prestito, con obbligo di riscatto, del centrocampista del 1994 Michele Cavion, proveniente dalla Salernitana. Ecco la nota del club: "Brescia Calcio comunica il tesseramento di Michele Cavion. Il centrocampista veneto classe 1994 arriva a titolo temporaneo, in prestito con obbligo di riscatto, dalla Salernitana. Nelle tre stagioni passate ha vestito la casacca dell'Ascoli con cui ha collezionato 86 presenze mettendo a segno 6 gol".