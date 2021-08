Lazio-Brekalo, l'ad del Wolfsburg: “Conosco Tare…”

ROMA - Chi sarà l’ala titolare del 4-3-3 della Lazio. Maurizio Sarri aspetta per completare il reparto d’attacco biancoceleste. Tutto ruota intorno a Joaquin Correa, sul piede di partenza, ma offerte ancora non ce ne sono. I piani di Tare sono chiari: due ali in caso di cessione del Tucu, altrimenti solo una. E tra i tanti nomi emersi in queste settimane c’è anche quello di Josip Brekalo, croato 23enne del Wolfsburg. Al momento però, nulla si muove su questo fronte. Lo ammette chiaro e tondo l’ad del club tedesco, Jörg Schmadtke, ai taccuini del Wolfsburger Allgemeine: “Non c’è nessuna offerta sul tavolo. Conosco bene il ds della Lazio, Igli Tare, abbiamo avuto un passato a Dusseldorf. Chiacchieriamo sempre quando ci incontriamo, ma non ho ancora avuto sue notizie a riguardo". I biancocelesti devono prima sciogliere il nodo Correa: con la cessione del Tucu arriverebbero soldi e rientrerebbe anche il problema dell'indice di liquidità. Settimana decisiva.