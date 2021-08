Pedro, la richiesta della Roma e la strategia della Lazio

La richiesta della Roma e il piano della Lazio

Igli Tare avrebbe già trovato l'accordo con il giocatore pronto ad abbassarsi l'ingaggio rispetto a tre milioni netti che percepiva in giallorosso. La Lazio potrà comunque beneficiare del decreto crescita per alleggerire lo stipendio lordo. Resta a questo punto solamente da trovare l'accordo tra i biancocelesti e la Roma. Tiago Pinto prima di dare l'ok definitivo alla chiusura della trattativa vuole un indennizzo sulla cessione o dei bonus legati alle presenze dell'attaccante tra campionato e coppe. La Lazio invece aspetta che la Roma lo liberi per prenderlo a parametro zero.

La posizione dei tifosi della Lazio

