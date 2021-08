Il giallo Cristiano Ronaldo e le telefonate di Mendes: Juve sulle spine

C'era, anche se non si è visto. Cristiano Ronaldo non ha disputato l'amichevole in famiglia con l'Under 23, ultimo test per Max Allegri prima del debutto in campionato. Il fuoriclasse portoghese ha concordato un programma personalizzato anche a causa di un affaticamento muscolare, nel frattempo ci ha pensato Paulo Dybala a dare spettacolo alla Continassa. Dove Ronaldo c'era, anche se non si è visto. La prova (non che ce ne fosse bisogno) l'ha regalata ai tifosi di tutto il mondo Fabio Quartararo, il motociclista francese è un grande tifoso bianconero e ha avuto modo di salutare anche CR7 prima di assistere al match. Averlo saltato non è un particolare problema per Ronaldo, d'altronde insieme a lui anche altri giocatori hanno seguito un programma personalizzato. Ma la vera partita, sempre più complicata, è un'altra e continua a essere giocata da Jorge Mendes lontano da Torino.