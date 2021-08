"Ronaldo con Messi al Psg": clamoroso annuncio dal Qatar

Si infittisce il mistero attorno a Cristiano Ronaldo . Nonostante le smentite di Nedved, non è del tutto chiaro il futuro del fuoriclasse portoghese alla Juventus, partito dalla panchina nel primo match di campionato dei bianconeri. L'accostamento più frequente è quello al Paris Saint-Germain, per andare a completare un team stellare con Messi, Neymar , Di Maria, Verratti, Hakimi, Wijnaldum, Sergio Ramos e Donnarumma (con Mbappé che partirebbe in direzione Real). Una conferma arriva direttamente da Khalifah Bin Hamad Al-Thani , membro della famiglia reale qatariota proprietaria del club, che ha pubblicato una foto di CR7 e la Pulce insieme con la maglia dei parigini. Al-Thani aveva anticipato via social proprio l'ingaggio dell'argentino svincolatosi dal Barcellona.

Ronaldo con Messi al Psg: il clamoroso tweet di Al-Thani

"Quizás? Maybe? Peut-être?", vale a dire "Forse?", in spagnolo e in inglese e "Può essere?" in francese: è questa la didascalia scelta da Al-Thani per accompagnare il fotomontaggio pubblicato sul proprio account Twitter. Sul post, i commenti di utenti da tutto il mondo: si spazia dai cuori infranti alle ironie sull'Inter, che lo scorso anno aveva sognato l'ingaggio di Messi.