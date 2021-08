La Lazio punta Zaccagni. Kostic resta in attesa

È Mattia Zaccagni il nome nuovo in casa Lazio. Ceduto Correa all'Inter, a 5 giorni dalla chiusura del mercato, è il classe '95 del Verona, autore di una doppietta all'esordio in campionato contro il Sassuolo, il profilo individuato da Igli Tare. Il calciatore è stato bloccato dopo un incontro con l'entourage e il presidente dell'Hellas Setti attende un'offerta ufficiale da Lotito. Zaccagni è in scadenza al prossimo 30 giugno e dal 1° febbraio sarà libero di firmare con un altro club: per gli scaligeri è l'ultima occasione per non perdere il giocatore a parametro zero. La sua valutazione si aggira sui 10 milioni di euro, cui si aggiungerebbe poco più di un milione a stagione di stipendio (in Veneto ne guadagna 550mila).