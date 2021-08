La lista completa della Juve per il dopo Cristiano Ronaldo

Chi al posto di Ronaldo? L’addio ormai vicino del fenomeno in direzione Manchester City impone alla Juve una contromossa e anche di un certo peso, considerando il valore del capitale tecnico che si andrebbe a perdere. Un altro CR7, naturalmente, in giro non c’è e quindi sarebbe impossibile compensare completamente la sua partenza. Una soluzione, in ogni caso, deve essere necessariamente trovata e la missione non è semplicissima, considerando che la clessidra scorre e il 31 agosto, giorno del gong del mercato, si avvicina. Come sostituire un bomber da 101 gol in tre anni? L’idea juventina sarebbe addirittura di mettere a segno un doppio colpo: un profilo più esperto e uno più giovane.

Icardi in cima alla lista della Juve Il tentativo di trovare il (o gli) identikit giusti parte da Parigi, méta dei sogni per Cristiano per diversi mesi e ora invece casa di Messi. E di Icardi: Maurito è da tempo nel mirino dei bianconeri ma il flirt non si è mai concretizzato. L’ex centravanti dell’Inter ha assicurato che non si muoverà dalla Tour Eiffel e il possibile addio di Mbappè in direzione Real Madrid potrebbe ridargli quella centralità che ha perduto con lo sbarco di Leo. Controindicazione: l’argentino è infortunato, ne avrà per un mesetto, ma ciò non impedirebbe comunque l’affare. Controindicazione maggiore: il Psg lo valuta 50 milioni e per la Juve è una cifra fuori portata. I contatti con l’entourage di Icardi, in ogni caso, sono stati riavviati. La soluzione forse più gradita ad Allegri, invece, portava direttamente proprio in casa del City e rispondeva al nome di Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano è però uno dei preferiti dei pupilli di Pep Guardiola e per questo è stato indicato incedibile.