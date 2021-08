Lazio, Caicedo saluta: ha firmato con il Genoa

ROMA - La Lazio saluta Felipe Caicedo. Manca solo l'annuncio ufficiale, ma l'attaccante ecuadoriano è ormai da considerarsi un nuovo calciatore del Genoa che, per prenderlo a titolo definitivo, verserà a Claudio Lotito circa 2 milioni di euro. Caicedo, che questa mattina è arrivato in Liguria con un volo privato, ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoblù per tre anni e lascia la Lazio dopo quattro stagioni e 139 presenze in cui ha messo a segno 33 gol. Nel suo palmares, inoltre, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia.