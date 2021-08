"Monchi vuole soffiare Pjanic alla Juve e portarlo al Siviglia"

SIVIGLIA (SPAGNA) - Il Barcellona deve risolvere diverse questioni in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Uno dei nomi più discussi del mercato blaugrana è quello di Miralem Pjanic. Il bosniaco è accostato alla Juventus ma, come riporta Sport, il Siviglia di Monchi avrebbe chiesto al Barcellona il centrocampista in prestito. Prima, però, il club andaluso deve riuscire a cedere Nemanja Gudelj. Il serbo non rientra più nei piani del tecnico Lopetegui, che vorrebbe puntare tutto su Pjanic a centrocampo. Come sottolinea il quotidiano spagnolo, l'opzione del ritorno in bianconero per il bosniaco si sarebbe raffreddata e il Siviglia sembra decisamente intenzionato a soffiare il centrocampista alla Juve in queste ultime ore della finestra estiva di calciomercato.