Calciomercato Cagliari, ufficiale l'arrivo di Caceres

CAGLIARI - Martin Caceres è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Il 34enne difensore uruguayano era rimasto svincolato dopo i due anni trascorsi in maglia Fiorentina, e durante la sessione di mercato appena conclusa era stato accostato a più di una squadra. I sardi, però, hanno convinto il giocatore, che si è legato al club del Presidente Giulini fino al 30 giugno del 2022. Carriera di tutto rispetto per Caceres, che oltre ad essere una colonna della nazionale del suo Paese, ha vestito in carriera maglie prestigiose come quelle di Barcellona, Juventus, Lazio e Fiorentina tra le altre. "Mentalità vincente - sottolinea il comunicato ufficiale con cui il Cagliari ha annunciato il nuovo acquisto - esperienza internazionale maturata ai massimi livelli. Classe, personalità e temperamento, tutto questo ora al servizio del Cagliari: “El Pelado” sarà il ventitreesimo calciatore uruguaiano a vestire la maglia rossoblù".