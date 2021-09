Fiorentina, ecco Odriozola: "Il gioco di Italiano perfetto per me"

FIRENZE - "Prima di arrivare ho parlato con Callejon, lo conosco molto bene e ha fatto di tutto per convincermi. Mi ha detto grandi cose della città e mi ha illustrato le idee di gioco di Italiano, che voleva fare un gioco molto divertente, offensivo, e con un modulo, il 4-3-3, che è perfetto per le mie caratteristiche di esterno per spingere sulla fascia. Non vedo l'ora di iniziare". Così si è presentato oggi il nuovo esterno della Fiorentina lo spagnolo Alvaro Odriozola che arriva a Firenze dal Real Madrid, con la formula del prestito. "Conosco bene la Fiorentina - ha anche detto -, è già da un anno che il club mi cercava. Non so se ci sarà o meno l'opzione per un riscatto in futuro tra i due club, per quello si vedrà. Nel calcio non si sa mai. Io penso ad oggi, voglio dare tutto per la Fiorentina e Firenze, cercando di portarla più in alto possibile. E se sono alla Fiorentina - ha ancora detto - voglio ringraziare innanzitutto il presidente Commisso, Barone, Italiano e tutti coloro che mi hanno accolto benissimo a Firenze".