Ufficiale: Espirito Santo esonerato dal Tottenham. Conte a un passo

LONDRA (Regno Unito) - Nuno Espirito Santo non è più l'allenatore del Tottenham. Lo annunciano gli Spurs sul proprio sito ufficiale. Per la sostituzione del tecnico portoghese, l'ex ds della Juventus Fabio Paratici avrebbe scelto Antonio Conte, fresco di scudetto con l'Inter e in procinto di tornare a Londra dopo l'esperienza al Chelsea, col quale ha condiviso un vincente triennio in bianconero.