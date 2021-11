“Il Newcastle vuole Strakosha a gennaio”

ROMA - Quale futuro per Thomas Strakosha? Il portiere albanese è in scadenza di contratto con la Lazio a giugno del 2022. Per ora non si registrano passi avanti per il rinnovo. Gioca solo in Europa League e chissà, in futuro potrebbe prendere l’idea di partire. Già a gennaio ci sarebbe la possibilità, senza la firma sul nuovo contratto, di accordarsi con un’altra squadra. Dall’Inghilterra, secondo il Sun, si parla di un interessamento del Newcastle. I Magpies, come riporta il giornale, sarebbero pronti a prenderlo già a gennaio riconoscendo alla Lazio una cifra bassa, che permetterebbe comunque ai biancocelesti di monetizzare. Strakosha non sarebbe l’unico portiere in lista. Il Newcastle, con la nuova proprietà multimilionaria araba, avrebbe messo gli occhi anche su ter Stegen del Barcellona e Dean Henderson del Manchester United.