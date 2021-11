Lazio, Lotito e Tare chiamati a fare mercato: le richieste di Sarri

ROMA - Maurizio Sarri aspetta un passo in avanti della società. Chiede altri rinforzi per completare la rivoluzione della sua Lazio iniziata in estate. Il tecnico ha le idee chiare per il futuro, servono rinforzi nell’immediato. Due acquisti subito: un terzino sinistro e un vice Immobile. Chiaro che per comprare serve vendere. In uscita ci sono Vavro, Jony, Durmisi e Lukaku. I primi tre possono andare via in prestito, il belga è invece in scadenza (giugno 2022).