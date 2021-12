Lazio, Sarri e le dichiarazioni sul mercato: ecco cosa si aspetta

I piani di Sarri

Il tecnico per gennaio chiede subito un terzino sinistro e un nuovo vice Immobile. Nomi non ne circolano al momento per la fascia mancina, in attacco invece, piace Botheim del Bodo/Glimt. Ma lo sguardo dell’allenatore della Lazio va oltre e punta all’estate. Servirà un portiere titolare. Il preferito sembra essere Kepa, già allenato da Sarri al Chelsea. Il club inglese è pronto a cederlo anche in prestito, ma l’ingaggio rappresenta uno scoglio non da poco. Lo spagnolo guadagna più di cinque milioni. Reina rimarrà con la qualificazione europea, è previsto un anno in più di contratto, scatterebbe automaticamente. Strakosha è in scadenza. Il rinnovo non sembra agli ordini del giorno.