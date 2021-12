Lazio, tutto su Botheim: segnali dalla Norvegia

ROMA - La Lazio aspetta la finestra di mercato a gennaio per provare a rinforzare la rosa. Tare ha messo gli occhi su Erik Botheim del Bodo/Glimt, ormai non è più una novità. Ad inizio anno nuovo proverà a piazzare Muriqi, mai entrato nei piani di Sarri e fare spazio alla punta norvegese di 21 anni. Ha segnato 21 gol (e 9 assist) in 43 partite disputate in meno di un anno con la maglia del club norvegese . Il suo cartellino costa, ma è in scadenza a dicembre del 2022. Una condizione che potrebbe favorire l’affare.

Il capitano lo celebra

Al Bodo si sono resi conto della crescita di Botheim. Sanno già che prima o poi partirà per una grande squadra. “È migliorato in tutto. Nell'ingresso in area, nel legare i reparti, nel gestire la palla. Lo ha fatto partita dopo partita, questo dimostra una grande testa. Lui è mentalmente forte e ha capito cosa serve per mettersi in mostra. Probabilmente è uno dei migliori acquisti di sempre del club”, le parole del capitano Berg. La Lazio ascolta e prende nota. Gennaio è vicino e probabilmente ci proverà. Botheim piace ed è in lista.