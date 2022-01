Lukaku e i messaggi segreti: "Il mio futuro dopo un incontro con i dirigenti"

NEW YORK (Stati Uniti) - L'ultimo capitolo della telenovela Lukaku arriva dagli Stati Uniti: Tim Howard, storico ex portiere della nazionale statunitense, del Manchester United e dell'Everton, con il quale realizzò un gol in Premier League, oggi commentatore televisivo per la Nbc, ha dichiarato in diretta di aver sentito via sms l'attaccante belga, escluso dal tecnico del Chelsea Thomas Tuchel per il big match con il Liverpool. L'allenatore tedesco si era detto "scontento" dell'intervista rilasciata nei giorni scorsi dal proprio attaccante ("Vorrei tornare all'Inter e non a fine carriera. Il mio allenatore ha cambiato sistema di gioco e non sono felice, ma continuerò a comportarmi in modo professionale").